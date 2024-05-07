رئيس الوزراء الهندي يدلي بصوته في الانتخابات العامة

أدلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بصوته اليوم الثلاثاء، مع دخول الانتخابات العامة في الهند مرحلتها الثالثة، ودعا المواطنين للمشاركة بأعداد كبيرة على الرغم من تحذيره من حرارة الصيف الحارقة.

وبدأت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان التصويت في 19 أبريل/ نيسان في انتخابات عامة من سبع مراحل يحق لنحو مليار شخص التصويت فيها، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات في الرابع من يونيو/ حزيران.

ويسعى مودي للفوز بثالث ولاية على التوالي في انتخابات تضع حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي في مواجهة تحالف يضم أكثر من 20 حزبا معارضا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيفوز بأغلبية مريحة.

وأدلى مودي بصوته في دائرة جانديناجار حيث يترشح وزير الداخلية أميت شاه عن حزب بهاراتيا جاناتا.

وتغطي انتخابات اليوم الثلاثاء 93 مقعدا في 11 إقليما، إذ حصلت جوجارات وماهاراشترا في الغرب وكارناتاكا في الجنوب على 50 مقعدا.

وبذلك يكون التصويت قد اكتمل على 283 من مقاعد البرلمان المنتخبة البالغ عددها 543 مقعدا.

وكانت نسبة إقبال الناخبين البالغة 66.14 بالمئة و66.71 بالمئة على الترتيب في المرحلتين السابقتين أقل قليلا من المرحلتين المقابلتين قبل خمس سنوات، إذ أرجع المحللون ذلك إلى حرارة الصيف وعدم وجود قضية قوية واحدة لتحفيز الناخبين.