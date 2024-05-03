بسبب أوكرانيا وإسرائيل.. أمريكا تضاعف تمويل إنتاج القذائف المدفعية

ضاعف الكونغرس الأمريكي، الخميس، التمويل المخصص لشراء وتصنيع قذائف مدفعية من عيار 155 ملم إلى 6 مليارات دولار، بحسب مسؤول في الجيش الأمريكي.

وقال المسؤول إن الكونجرس ضاعف تمويلاً طلبه لشراء وتصنيع هذا النوع من القذائف لتحل محل المخزونات التي تراجعت وسط شحن الذخائر إلى أوكرانيا وإسرائيل، وفق "رويترز".

وارتفع الطلب على قذائف المدفعية عيار 155 ملم منذ بدء روسيا حربها ضد أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وتقلصت المخزونات المتاحة لدى الحلفاء للدفاع عن أنفسهم في ظل قيامهم بإرسال القذائف إلى كييف التي تطلق الآلاف منها يومياً.