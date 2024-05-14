أين تتجه الحرب الروسية الأوكرانية بعد خاركيف؟

طرح التقدم السريع للقوات الروسية في مقاطعة خاركيف تزامناً مع انهيار التحصينات الأوكرانية، تساؤلات عن مراحل ما بعد خاركيف في حال نجح الجيش الروسي بالسيطرة على كل المقاطعة التي تعتبر ثاني أكبر مقاطعة في أوكرانيا بعد كييف.

وفيما يرى خبراء حاورهم "إرم نيوز" أن المرحلة التالية عسكريًا هي خيرسون التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث المساحة بعد كييف وخاركيف، يرى آخرون أن سقوط خاركيف هي نهاية الحرب فعليًا، إذ إن سقوط باقي المناطق، التي تسيطر عليها أوكرانيا سيأتي "أوتوماتيكيا"، وهو ما يسمى بحسب الخبراء "نظرية الدومينو"، ليتبع ذلك "مفاوضات المنهزم" بالنسبة لأوكرانيا.

سقوط حتمي

ويستبعد الباحث في الشأن العسكري مكسيم توجولوكوف، "أن تكون معركة خاركيف سريعة، لكن سقوطها يبدو حتميا، ولن يستغرق ذلك أكثر من عام، وأن نظرية الدومينو سنراها في أوكرانيا قريبا".

وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "كما كان متوقعا بدأت كييف باستقدام ألوية من خيرسون للحفاظ على خاركيف وهو ما يريده الروس فلن تصمد هذه الألوية.

وفي المقابل ستضعف تحصينات الجبهة في خيرسون، وهو ما يريده الجيش الروسي لتحقيق الهدف التالي بعد خاركيف".