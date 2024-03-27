بعد هجوم موسكو.. معهد واشنطن ينشر تفاصيل عن نفوذ داعش وخريطة انتشاره

وأكد المعهد أن أنصار "داعش" يواصلون التخطيط لهجمات إرهابية كبرى، لاسيما في تركيا، لافتًا إلى إحباط سلطات إنفاذ القانون لمعظمها، باستثناء تفجيرات يناير/ كانون الثاني عام 2024 في كرمان بإيران.

وأشار المعهد الأمريكي إلى إعلان إدارة الإعلام المركزية لـ"داعش" عن مسؤولية التنظيم عن 1121 هجومًا منذ آذار/ مارس عام 2023، أدت إلى مقتل أو إصابة حوالي 4770 شخصًا وفق بيانات صادرة عنه.

وصدرت معظم هذه الإعلانات عن "تنظيم الدولة - ولاية غرب أفريقيا"، المتمركز بشكل أساسي في نيجيريا وجنوب شرق النيجر، تليه ولايات "داعش" في سوريا والعراق وأفريقيا الوسطى، التي تتخذ من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مقرًا لها، وكذلك موزمبيق.

تهديد عالمي

ودعا المعهد الأمريكي إلى أنه "يجب اعتبار مؤامرات داعش في ولاية خراسان، أكبر تهديد عالمي يطرحه التنظيم اليوم"، لافتًا إلى أن "ولاية خراسان" شهدت الهجمات الأكثر ضررًا في المتوسط، إذ أودى كل حادث بحياة حوالي 14 شخصًا.

وأوضح أن فرع داعش الأفغاني خطط العام الماضي لإحدى وعشرين مؤامرة أو هجومًا خارجيًا في 9 دول.

وأكد المعهد أن صدى هجومي موسكو وإيران يطرح تساؤلات عن طبيعة المسار الذي يسلكه تنظيم داعش الآن، ونقاط توزع قوته حول العالم.

واعتبر التقرير شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014 محطة فاصلة على صعيد الحياة المتعلقة بداعش، حيث أعلن الناطق باسم التنظيم أبو محمد العدناني عن قيام "الخلافة" وتنصيب أبو بكر البغدادي "خليفة".

وبحسب التقرير الأمريكي، فإنه قبل نحو عشرة أعوام، كسر داعش الحدود بين سوريا والعراق، وأعلن عن "ولايات" خارج أراضيه الأساسية في هذين البلدين، بما في ذلك مناطق مختلفة في أفريقيا والقوقاز وجنوب شرق آسيا.

وينشط داعش الآن في سوريا بمجموعات تنتشر في منطقة البادية السورية مترامية الأطراف، ويأخذ شكل المفارز في العراق، والمكونة من أعداد محدودة وشرسة في ذات الوقت، بحسب خبراء.

وإلى ما هو أبعد من البلدين يتواجد التنظيم في أفغانستان وباكستان وإيران تحت اسم "داعش-خرسان"، حيث يضم نحو 2200 مقاتل أساسي متمركزين في مقاطعتي كونار ونانجارهار، وفق تقديرات الأمم المتحدة لعام 2021.