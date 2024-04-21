انتقادات إسرائيلية إثر عقوبات أمريكية محتملة ضد كتيبة "نتساح يهودا"

وجّه كبار المسؤولين الإسرائيليين، انتقادات لاذعة إثر قرار أمريكي مرتقب بفرض عقوبات على كتيبة في الجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكها حقوق الإنسان، وفق ما ألمح إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأكده مسؤولون لموقع "إكسيوس" الأمريكي.

وقال بلينكن، الجمعة، إنه اتخذ قرارات بشأن اتهامات لإسرائيل بانتهاك مجموعة من القوانين الأمريكية، التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن، ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

والسبت، نقل "إكسيوس" عن ثلاثة مصادر أمريكية قولها، إنه "من المتوقع أن يعلن بلينكن، خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة (نتساح يهودا) التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، في سابقة هي الأولى تفرض خلالها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية".

وبحسب المصادر فإن "العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي".

وجاءت بعد تقرير لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في الانتهاكات التي ارتكبتها الوحدة لحقوق الإنسان، وأوصت قبل أشهر بأن يقوم بلينكن بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأمريكية.