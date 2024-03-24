مركز حقوقي: 120 إيرانيا فقدوا أبصارهم في احتجاجات 2022

كشف مركز حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا "يبركلي"، أن تحقيقاته تؤكد للمرة الأولى أن ما يقرب من "120 شخصًا" فقدوا أبصارهم خلال الاحتجاجات، التي شهدتها إيران عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

وبدأت احتجاجات إيرانية في منتصف شهر أيلول/سبتمبر من عام 2022، إثر وفاة أميني (22 عامًا)، وذلك بعد 3 أيام من اعتقالها بتهمة "عدم ارتداء الحجاب الكامل".

وأشار التقرير إلى أن "العديد من الضحايا كانوا من الطلاب وكان عمر معظمهم 30 عامًا أو أقل، ولقد عانوا من العمى الجزئي أو الكامل خلال الاحتجاجات".