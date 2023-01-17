عضو مزعوم في "فاغنر" يفر إلى النرويج ويطلب اللجوء

وقالت الشرطة النرويجية التي لم تؤكد هويته، في بيان، إنها اعتقلته صباح الجمعة وقد "تقدم بطلب لجوء في النرويج".

ونشرت منظمة "غولاغو" الحقوقية على موقعها، مقابلات مع مدفيديف من بينها واحدة بعد عبوره إلى النرويج روى فيها قصة هروبه.

وقال: "عندما كنت على الجليد (عند الحدود) سمعت كلابًا تنبح واستدرت ورأيت أشخاصًا يحملون مشاعل على بعد نحو 150 مترًا وهم يركضون باتجاهي"، مضيفًا أنه تم إطلاق رصاصتين مرتا بمحاذاته.

وكشف محاميه برينيولف ريسنز، الاثنين، أن مدفيديف لجأ بعد عبور الحدود إلى السكان المحليين وطلب منهم الاتصال بالشرطة.

وأضاف أن موكله لم يعد رهن الاحتجاز وهو في "مكان آمن" بينما يتم التحقق من قضيته، وهو حاليا مشتبه فيه بدخوله "بشكل غير قانوني" إلى النرويج.

وأشار المحامي إلى أنه "أعلن عن استعداده التحدث عن تجاربه في مجموعة فاغنر لأشخاص يحققون في جرائم حرب"، مضيفًا أن مدفيديف زعم أنه عمل قائدًا لوحدة تضم ما بين 5 و10 جنود.

ووفقا لموقع منظمة "غولاغو"، فقد وقع عقدا مدته 4 أشهر أوائل تموز/ يوليو 2022، وهو يزعم أنه شاهد عمليات إعدام وانتقام من أولئك الذين رفضوا القتال وأرادوا المغادرة.