الجيش الأوكراني يؤكد أنه يتقدم في بعض المناطق حول باخموت

أكد مسؤول كبير في الجيش الأوكراني، السبت، أن قوات كييف تتقدم باتجاه أجزاء من خط الجبهة مع القوات الروسية قرب مدينة باخموت في شرق البلاد.

وقال قائد سلاح البر الأوكراني، أولكسندر سيرسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة ويسجل العدو خسائر في العديد والعتاد".

والجمعة، اتهم قائد مجموعة فاغنر الروسية المسلحة، القوات النظامية الروسية بـ"الفرار" من مواقعها قرب باخموت الأوكرانية، حيث أعلنت كييف تحقيق اختراق، مضيفا أن الدفاعات "تنهار".