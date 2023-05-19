الخارجية الأمريكية تتطلع لتسريع إجراءات تصدير الأسلحة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إنها تتطلع لتحديث الإجراءات الداخلية الخاصة بالمبيعات العسكرية التي تشرف عليها للخارج كل عام وتقدر قيمتها بعشرات المليارات‭ ‬من الدولارات.

وأرجعت الخارجية الأمريكية تلك الخطوة لتسريع الموافقات لمواكبة "عصر من المنافسة الاستراتيجية المتزايدة".

يأتي هذا بعدما أظهرت الحرب في أوكرانيا أن عملية حصول حلفاء البلاد على الأسلحة تتسم ببطء شديد لدرجة قد تؤثر على مواجهة التهديدات المحتملة من روسيا والصين.

وقالت وزارة الخارجية في مستند حقائق: "حان الوقت لإعادة تقييم وتعديل التعاون الأمني بما يتماشى مع مواجهة التحديات الطارئة والمستجدة".

وأضافت أن "المنافسة مع الصين وروسيا في الحرب في أوكرانيا كانت من العوامل التي قادت إلى خطة من عشر نقاط لإعادة تشكيل رؤية الوزارة للمبيعات العسكرية للخارج".

وتتضمن الخطة، التي أعقبت مراجعة داخلية في وزارة الخارجية، "قرارات سياسية استباقية" بشأن مشتريات الحلفاء المستقبلية المحتملة لبدء عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع لطلبات الحلفاء.

وارتفعت المبيعات العسكرية التي يتم ترتيبها عبر الحكومة الأمريكية للخارج بنسبة 49.1% إلى 51.9 مليار دولار في 2022 مقابل 34.8 مليار دولار في العام السابق.