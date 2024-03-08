الهند تضبط شبكة تستدرج شبانا للقتال لصالح روسيا

أعلنت الهند أنها ضبطت "شبكة كبيرة لتهريب البشر" تستدرج شبانا إلى روسيا وتعدهم بفرص عمل، ومن ثم تجبرهم على القتال ضد أوكرانيا.

وقال مكتب التحقيقات المركزي في وقت متأخر أمس الخميس، وفقا لوكالة "رويترز"، إنه تم إرسال نحو 35 شابا حتى الآن إلى روسيا بموجب هذا المخطط، ويكاد يكون هذا العدد ضعف ما ذكرته وزارة الخارجية الهندية في وقت سابق، والبالغ 20 شابا.

وبحسب مصادر عائلية قتل رجلان على الأقل ذهبا إلى روسيا متوقعين العمل "كمساعدين" في الجيش أثناء القتال على الجبهة، وأكدت السفارة الهندية في روسيا وفاة أحدهما.