محامٍ: سجن مسؤول إيراني سابق في السويد قد يدفع طهران لتنفيذ إعدامات جديدة

عُقدت، اليوم الإثنين، الجلسة السادسة والأخيرة لاستئناف محاكمة حميد نوري، المسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية المعتقل في السويد منذ 9 من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية إن "محامي نوري أكد خلال جلسة استئناف محاكمته اليوم أن عقوبة السجن المؤبد ضده قد تعرض السويديين المسجونين في إيران لخطر عقوبة الإعدام".

وأعرب عن قلقه إزاء الحكم بالسجن المؤبد في المحكمة الابتدائية، وقال إن "الحكم الصادر بحق حميد نوري أثر على أوضاع السويديين داخل إيران، بالإضافة إلى السجناء السويديين، وبسبب هذا فقد زاد خطر تنفيذ عقوبة الإعدام، بل حتى مسألة النقل بين البلدين أصبحت تشكل معضلة".

وأضاف محامي الدفاع عن حميد نوري أنه "في قضايا مماثلة مثل الإبادة الجماعية في رواندا كان من الممكن التحقيق في مسرح الجريمة داخل البلاد، حيث تعاونت الهيئات الإدارية هناك بشكل كبير، لكن في هذه الحالة لم يكن من الممكن التحقيق في الأدلة من أجل إثبات الجريمة".

وكان اختيار وزير العدل السويدي السابق توماس بودستروم، كواحد من محامي الدفاع الجديدين لحميد نوري، أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام الصحافة السويدية في الأشهر الأخيرة.

وتابع محامي حميد نوري أنه "سيناقش في جلسات الدفاع دور منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية المعارضة خلال الصراع الدولي المسلح بين إيران والعراق، ثم سيتحدث عن إعدامات وفتوى إعدام روح الله الخميني، وعلاقة أسرى مجاهدي خلق بالإعدامات في سجن (رجائي شهر) غرب طهران"، بحسب تعبيره.