بعد الأميرة كيت.. ملك بريطانيا يدخل المستشفى

قال قصر بكنجهام، إن ملك بريطانيا تشارلز دخل المستشفى، اليوم الجمعة، لتلقي علاج مقرر لتضخم البروستاتا، لينضم إلى زوجة ابنه كيت التي تتعافى من عملية جراحية.

وتم تصوير الملك وهو يصل مع زوجته الملكة كاميلا إلى مستشفى لندن كلينك الخاص في غرب لندن، حيث تتلقى كيت أميرة ويلز، العلاج أيضا بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن الأسبوع الماضي.

وقال مصدر ملكي إن تشارلز زار كيت قبل أن يتلقى العلاج.

وذكر قصر بكنجهام في بيان "دخل الملك هذا الصباح إلى أحد مستشفيات لندن لتلقي العلاج المقرر".

ولم يحدد قصر بكنجهام المدة التي سيمكثها الملك في المستشفى لكن جرى تأجيل ارتباطاته العامة لفترة وجيزة للسماح بوقت للتعافي.

وعادة لا يكشف أفراد العائلة المالكة البريطانية عن تفاصيل حالتهم الصحية باعتبارها أمورا خاصة. إلا أن تشارلز كان حريصا على مشاركة تفاصيل حالته لتشجيع الرجال الذين يعانون من أعراض هذا المرض على إجراء فحص طبي.

ولا تزال كيت أميرة ويلز (42 عاما) تتعافى في المستشفى بعد خضوعها لجراحة لعلاج حالة لم يتم الكشف عن طبيعتها لكنها غير سرطانية.