العراق.. فوضى السلاح والبطالة يرفعان من عمليات السطو المسلح

توجيه أمني جديد

وكشف الورشان في تصريحه لـ"إرم نيوز"، عن توجيه قد صدر من الجهات الأمنية والعسكرية يشدد ويلزم جميع أصحاب المحال بضرورة نصب كاميرات المراقبة، بسبب ارتفاع عمليات السطو المسلح عليها.

وحول هذه الكاميرات أكد الورشان أنها ستحد من هذه الظاهرة، كونها ستدفع العصابات إلى الخشية من عمليات السرقة، إضافة إلى أنها ستساعد في التوصل للسارق من خلال مزايا التتبع، على حد قوله.

وأضاف "أن سبب ارتفاع عمليات السطو المسلح هو ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في صفوف الشباب، وهذا ما دفع إلى استغلال الكثير منهم بهكذا عمليات، ولهذا دائمًا ما نؤكد على ضرورة العمل الحكومي على إيجاد فرص للشباب والحد من نسب الفقر، لما تشكله من خطورة مجتمعية كبيرة".

ضعف أمني

من جهته، أوضح الخبير في الشأن الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني، لـ"إرم نيوز"، "أن هناك ارتفاعًا كبيرًا بعمليات السطو المسلح المختلفة، مقابل ذلك هناك ضعف أمني في مواجهة هذه الحالات التي أصبحت تهدد أصحاب المحال وحتى منازل الأغنياء، مؤكدًا أن أبرز أسباب تلك العمليات هو وجود السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة، والذي أصبح منتشرًا ويباع بشكل علني، حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وبين الكناني، "أن ارتفاع معدل ارتكاب عمليات السطو المسلح، مرتبط بشكل كبير بالوضع المالي والاقتصادي والمعيشي، وكل دوافع تلك العمليات هي مالية والهدف منها كسب المال، ولهذا فإن ارتفاع هذه النسبة مرتبط بكل تأكيد بانعدام فرص العمل وزيادة نسب الفقر، التي وصلت لمراحل خطيرة، وفي ظل عدم قدرة الحكومة على مواجهة هذا الأمر، والذي له تبعات سلبية خطيرة على المجتمع العراقي".