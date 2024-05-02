روسيا تسيطر على بيرديتشي شرقي أوكرانيا

سيطرت القوات الروسية اليوم، الخميس، على منطقة بيرديتشي السكنية في شرق أوكرانيا وفقا لوكالة "إنترفاكس" للأنباء، وذلك في أحدث سلسلة من التقدم التدريجي المحرز في الأسابيع القليلة الماضية.

من جانبها اتهمت الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، الجيش الروسي باستخدام "مادة الكلوروبيكرين" وهي سلاح كيميائي، ضد القوات الأوكرانية، في انتهاك لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن روسيا لجأت أيضا إلى مواد كيميائية مخصصة أساسا لمكافحة الشغب مثل "قنابل الغاز المسيل للدموع" واستخدمتها ضد القوات الأوكرانية "كأسلوب للحرب في أوكرانيا، وهو ما يشكل أيضا انتهاكا للمعاهدة".

وأشارت الخارجية إلى أن استخدام هذه المواد "ليس حادثة معزولة، وربما كان الدافع وراءها رغبة القوات الروسية في طرد القوات الأوكرانية من أماكن تحصينهم، وتحقيق مكاسب تكتيكية في ساعة المعركة".