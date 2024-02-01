ترامب يدخل منافسة غير متكافئة مع معجبي "سويفت"

قال موقع "بزنس إنسايدر" إنه إذا كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينوي من خلال حملته الانتخابية مهاجمة مغنية البوب تايلور سويفت، المؤيدة للديمقراطيين، فإن عليه هزيمة معجبيها المزدرين، وهي قوة أكثر ترويعًا وخطورة من حملة إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن.

وأضاف الموقع الأمريكي: "يبدو أن معجبي تايلور سويفت أكثر من أتباع ترامب، لذا سوف يرتكب ترامب خطأً فادحًا في ملاحقة نجمة البوب".

وأشار أن النقاد الجمهوريين بالإضافة لترامب قاموا منذ أسابيع بتشويه سمعة سويفت، قائلين إنه تم تجنيدها من قبل وزارة الدفاع لـ"التأثير النفسي" في الانتخابات.