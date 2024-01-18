بعد التصعيد مع إيران.. رئيس وزراء باكستان يختصر زيارته إلى دافوس

كشف مصدر بوزارة الخارجية في باكستان، أن رئيس الحكومة المؤقتة أنور الحق كاكار سيختصر زيارته إلى دافوس، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بعد إعلان إسلام أباد عن ضربات في إيران، على ما ذكرت الحكومة الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ممتاز زهرة بلوش في مؤتمر صحافي، إن كاكار "قرر اختصار زيارته نظرا إلى التطورات المستمرة".

من جانبها استدعت إيران المبعوث الباكستاني بعد استهداف المنطقة الحدودية، وفق إعلام محلي.

هذا وأفادت باكستان اليوم الخميس، بأنها نفّذت ضربات ضد "ملاذات إرهابيّة" في إيران، بعدما شنّت طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانيّة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت الأربعاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك عقب قيام الحرس الثوري بقصف مواقع قال، إنها تابعة لجماعة جيش العدل البلوشي المعارض للنظام في طهران داخل الأراضي الباكستانية.