في ظل التصعيد.. إيران تتخذ قراراً مفاجئاً بشأن الملاحة في البحر الأحمر

قال مسؤول عسكري إيراني، اليوم الأربعاء، إن قوات من البحرية الإيرانية سترافق السفن التجارية في البحر الأحمر، في ظل التوتر القائم.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن القائد البحري شهرام إيراني، قوله إن "البحرية الإيرانية سترافق السفن التجارية الإيرانية إلى البحر الأحمر".

وأضاف أن "المدمرة جماران تعمل في خليج عدن وترافق سفننا التجارية حتى قناة السويس".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد قال في كلمة متلفزة، في وقت سابق، إن هجوم بلاده على مواقع في إسرائيل كان عقاباً، واستهدافاً للمراكز التي استهدفت عبرها مصالح إيران".

وأضاف رئيسي: "فليعلموا أنه في حال حصول أصغر استهداف من قبل كيان الاحتلال للأراضي والمصالح الإيرانية سيتم الرد عليهم بشكل قوي جداً".

وتابع: "النظام الإسرائيلي فشل فشلاً استخباراتياً وأمنياً وعسكرياً، ولكنه قبل كل شيء كان فشلاً استراتيجياً".