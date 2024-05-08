الرئيس الصيني يختتم زيارة لفرنسا من دون تقديم تنازلات

غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ فرنسا، اليوم الثلاثاء، في ختام زيارة استمرت يومين أبدى خلالها تحفظا بشأن تقديم تنازلات كبيرة في مجال التجارة أو السياسة الخارجية، في حين ضغط نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل الوصول للسوق الصيني، كما تناول معه الأزمة في أوكرانيا.

وودع ماكرون وزوجته بريجيت الرئيس الصيني وزوجته بينغ لي وان في مطار بمنطقة جبال البرانس، جنوب غرب فرنسا، عقب إقامة مأدبة غداء في المنطقة الجبلية.

ووصف مستشارو الرئيس الفرنسي رحلة جبال البرانس بأنها كانت بعيدة عن البروتوكول لإتاحة فرصة لإجراء محادثات فردية مع شي.