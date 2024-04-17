هل أخفت إسرائيل خسائرها جراء الهجوم الإيراني؟

أخبر أور فيالكوف، الباحث الإسرائيلي في مجال مكافحة الإرهاب والحروب التي خاضتها إسرائيل، صحيفة "معاريف"، أن إيران لم تستخدم كل أنواع الصواريخ التي تحتويها ترسانتها، في هجومها على إسرائيل، ليل السبت الماضي.

وأقر بأن نسب نجاح إسرائيل والدول المشاركة في اعتراض الصواريخ الإيرانية مرتفعة، ولكنه رفض بشدة النسبة التي أعلنها الجيش وهي 99%.

وقال إن نسب اعتراض الأهداف المعادية الإيرانية كانت 84%، وهي نسبة تبقى مرتفعة، ولكنه انتقد الحديث عن اعتراض 99% من الصواريخ والمُسيَّرات، ووصف أرقام الجيش الإسرائيلية بالـ "جنون".

فيالكوف ذكر أن الإصابات التي حققها الهجوم الإيراني أكبر مما تضمنته رواية الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، والتي أوحت بحدوث إصابات طفيفة ضربت قاعدة "نفاتيم" الجوية في الجنوب.

وأشار إلى أن 5 صواريخ باليستية ضربت قاعدة "نفاتيم" وألحقت أضرارا بطائرة نقل عسكري من طراز " "C-130 ومدرج مخصص لإقلاع المقاتلات، لم يكن قيد التشغيل، وأتت على بناية تُستخدم كمخزن، ولكنها كانت خالية.

مفاعل ديمونا كهدف

وتابع أن 4 صواريخ ضربت قاعدة "رامون"، وأن 9 صواريخ اخترقت النظم الدفاعية الإسرائيلية على عكس تصريح الجيش بأنها 7 فقط.

وفنَّد فيالكوف رواية الجيش بأنه لا توجد أيَّ مُسيَّرة نجحت في التسلل للأجواء الإسرائيلية.

وبرهن على ذلك بالإصابة التي لحقت بقاعدة "حرمون" شمالا، وهي قاعدة استخبارية مهمة تضم وسائل متقدمة لجمع المعلومات من مسافات بعيدة خارج إسرائيل، حيث تعرضت لهجوم بمسيرة دون أن تتضرر.

وبيَّن أن قاعدة "رامون" تعرضت لـ 5 إصابات، شملت مخازن ومنشأة للصيانة وإصابات حول القاعدة.