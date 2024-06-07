مرشحو البرلمان الأوروبي يخشون من دور الذكاء الاصطناعي في تضليل الناخبين

تكتسب مسألة الذكاء الاصطناعي اهتماما متزايدا، على هامش إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي من 6 إلى 9 يونيو/حزيران الجاري، وسط مخاوف من أثر استخدامه في التزوير أو التضليل الانتخابي.

الباحثة في قسم تكنولوجيا المعلومات والبيانات والإنترنت، لور لاندز-جرونوفسكي، قالت إن الذكاء الاصطناعي بات في كل مكان، لكنه بات يستخدم في مجالات أخرى غير متوقعة.

وأشارت جرونوفسكي إلى أن هناك جهات فاعلة "خبيثة" تستخدم الذكاء الاصطناعي للتضليل في سياق الحملات الانتخابية، على وجه الخصوص، وذلك بفضل التزييف العميق والروبوتات المستخدمة لنشرها.

وأضافت الباحثة أن هناك مصطلحا يعرف بـ""Deepfakes" - أو "hyperfake"، وهي صور اصطناعية يتم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي.