روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل حوالي 400 أسير حرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تمت مبادلة 195 أسيرا أوكرانيا، مقابل 195 أسيرا روسيا، وذلك في أول عملية تبادل أسرى تجري بين الطرفين منذ سقوط "طائرة إيل -76" والتي كانت تحمل أسرى أوكرانيين.

وجاء في بيان الدفاع "في 31 يناير، ونتيجة لعملية تفاوض، تمت إعادة 195 من العسكريين الروس، من الأراضي التي يسيطر عليها كييف، وفي المقابل، تمت إعادة 195 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية بالضبط".