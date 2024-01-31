روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل حوالي 400 أسير حرب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تمت مبادلة 195 أسيرا أوكرانيا، مقابل 195 أسيرا روسيا، وذلك في أول عملية تبادل أسرى تجري بين الطرفين منذ سقوط "طائرة إيل -76" والتي كانت تحمل أسرى أوكرانيين.
وجاء في بيان الدفاع "في 31 يناير، ونتيجة لعملية تفاوض، تمت إعادة 195 من العسكريين الروس، من الأراضي التي يسيطر عليها كييف، وفي المقابل، تمت إعادة 195 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية بالضبط".
وبحسب الوزارة، سيتم نقل العسكريين المفرج عنهم إلى موسكو بواسطة طائرات نقل عسكرية لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وتمت عملية التبادل بوساطة إنسانية من قبل الإمارات العربية المتحدة، وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية.
وتعتبر عملية التبادل هي الأولى بعد حادث سقوط طائرة" إيل-76" فوق مقاطعة بيلغورود الروسية في 24 كانون الثاني/ يناير، والتي كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيًا بالإضافة إلى طاقم الطائرة والحراس ولقي جميع من كان على متن الطائرة حتفه.