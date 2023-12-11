الهند: المحكمة العليا تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير وتأمر بإجراء انتخابات

صادقت المحكمة العليا في الهند اليوم الإثنين، على قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم الذاتي الجزئي لولاية جامو كشمير ذات الغالبية المسلمة.

واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر في العام 2019 كان "تتويجًا لمسار الدمج، وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة"، كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات في الولاية العام المقبل، مشدّدة على وجوب أن تتمّ مساواتها بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن".

ورأى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الإثنين، أن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير، يشكل "بارقة أمل".