لماذا تستهدف روسيا منشآت الطاقة في أوكرانيا؟

ألحقت الضربات الروسية، أخيرًا، أضرارًا "بالغة" بثلاث محطات للطاقة الحرارية الأوكرانية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في 10 مناطق.

وكثفت موسكو في الأسابيع الأخيرة، ضرباتها الجوية ضد أوكرانيا، حيث أطلقت عشرات الصواريخ وعشرات المسيرات استهدفت بُنى البلاد التحتية للطاقة.

وعلى الرغم من أن دفاعات كييف المضادة للطائرات صمدت بشكل جيد أمام المسيّرات الروسية، إلا أن أوكرانيا عانت بالفعل، في عامي 2022 و2023، بسبب حملة قصف ضخمة ضد منشآتها الكهربائية.

الجهاز العصبي

ورأى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشيل جويا أن "استهداف البنية التحتية للطاقة أمر إستراتيجي"، موضحًا أنه "منذ نهاية العام 2022، ركز الروس بشكل خاص على شبكة الطاقة والكهرباء الأوكرانية لأنها الجهاز العصبي للبلاد، وهذا يعطل الحياة الاقتصادية بأكملها".

وقالت روسيا إن ضرباتها الأخيرة جاءت ردًا على قصف أوكراني لمنطقة بيلغورود الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، في الـ23 من شهر مارس/آذار الجاري، استهدفت فيه مصافي النفط الروسية ومنشآت الطاقة الأخرى، ما أدى لمقتل مدنيين وإصابة آخرين، وألحق أضرارًا بالعديد من المباني السكنية.

فيما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعادة انتخابه، بالرد على الضربات الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".