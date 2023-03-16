أنباء عن توقيف ناشطة إيرانية بعد ساعات من الإفراج عنها



أفاد ناشطون، اليوم الخميس، بأن الناشطة والصحافية الإيرانية سبيدة غوليان، التي أعلنت أمس الأربعاء الإفراج عنها بعد أربع سنوات في السجن، أوقفت مجددا، فيما لم يصدر موقف رسمي من السلطات بهذا الخصوص.

وكانت غوليان كتبت على تويتر وإنستغرام: "الآن أنا حرّة، آمل في أن تنال إيران حريّتها!" ونشرت مقطع فيديو لها وهي تخرج من سجن إوين في طهران حاملة باقة من الزهور.

وأظهر مقطع الفيديو غوليان وهي تغادر السجن مرتدية الزي التقليدي وتردّد شعارا ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. كما أنها لم تكن تضع حجابا، في تحدٍ لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.