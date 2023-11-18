السجن 18 شهرا لستيني في فرنسا بتهمة عبارات "معادية للسامية"

حُكم على رجل يبلغ 62 عامًا الجمعة بالسجن 18 شهرًا، بتهمة كتابة عبارات "معادية للسامية" في ستراسبورغ بشرق فرنسا، وفق ما ذكر السبت محامي الأطراف المدنية.

وقال رافاييل نيساند، محامي شركة النقل في ستراسبورغ التي كُتبت على مقطوراتها هذه العبارات، "إن هذا القرار مثالي" لشدته ولكونه يعاقب على "رسائل الكراهية".

ومن الأطراف المدنية في القضية الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية (ليكرا) ومنظمة "إس أو إس راسيسم" الفرنسية المناهضة للعنصرية والمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف).

وأضاف المحامي أن الستيني الذي حُكم عليه الجمعة في محكمة الجنايات بتهمة "التحريض على العنصرية والدعوة إلى الإرهاب"، عوقب أيضا بدفع غرامة قدرها 1500 يورو والخضوع للرقابة الاجتماعية والقضائية لخمس سنوات.