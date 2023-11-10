البنتاغون: الغارة على المنشأة الإيرانية في سوريا لم تتسبب بسقوط ضحايا

أعرب البنتاغون، الخميس، عن اعتقاده بعدم سقوط أي ضحايا في الغارة التي شنتها طائرات أمريكية على مخزن أسلحة مرتبط بإيران في سوريا .

وكانت طائرتان حربيتان أمريكيتان قد أغارتا قبل يوم على المخزن في محافظة دير الزور السورية، في عملية قال مسؤولون أميركيون إنها جاءت ردا على الهجمات التي تطاول القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاغون للصحافيين "حتى اللحظة، لا نقدّر وقوع أي خسائر بشرية".

ويتناقض هذا التقييم مع بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في الأربعاء عن سقوط تسعة قتلى في الغارة الأمريكية التي استهدفت المنشأة العسكرية المرتبطة بإيران في شرق سوريا.

كما استهدفت القوات الأمريكية منشأتين في سوريا في 26 تشرين الأول/أكتوبر قالت إن إيران والمنظمات التابعة لها تستخدمهما، وقدّرت أيضا أن تلك الضربات لم تتسبب في وقوع إصابات.