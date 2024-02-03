رئيس الوزراء الفرنسي يزور برلين في أول جولة خارجية

يزور رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال برلين، الاثنين، في أوّل زيارة خارجيّة له، على أن يلتقي خلالها المستشار الألماني أولاف شولتس؛ بهدف "تعزيز العلاقات الفرنسيّة الألمانيّة"، حسبما أعلن مكتبه، الجمعة.

وبعد إلقاء كلمة أمام جالية بلاده في السفارة الفرنسيّة، يلتقي أتال وشولتس الساعة 18,00.

وقال متحدّث باسم المستشار، الجمعة، إنّ هذا اللقاء سيتطرّق إلى كلّ المواضيع "الثنائيّة والأوروبّية والدوليّة"، إضافة إلى مسائل السياسة الاقتصاديّة.

ومن المقرّر أن يعقد المسؤولان بعد ذلك مؤتمرا صحافيا مشتركا، على أن يتناولا العشاء في المستشاريّة.

ووجّه شولتس في رسالة عبر منصّة "إكس" التهنئة لأتال، في 9 كانون الثاني/يناير، على تعيينه رئيسا للحكومة الفرنسيّة، متحدثا عن "مواصلة التعاون وتعزيزه" بعد خلافات في الآونة الأخيرة خصوصا في مجال الطاقة.

وردّ عليه أتال عبر المنصّة نفسها، قائلا إنّ "فرنسا وألمانيا متّحدتان أكثر، يعني أوروبا أقوى وتسير إلى الأمام. إلى الملتقى!".