صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تسترشد بـ"مفاهيم فاشلة" قيدت قوة واشنطن

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال تسترشد بـ"مفاهيم فاشلة" منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما تُقيد قوة أمريكا وحلفائها، وفي الوقت نفسه تتساهل مع الأعداء والخصوم.

وفي مقال يناقش حزمة المساعدات التي مررها الكونغرس لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار، لفتت الصحيفة إلى بند "مهم" تضمنه القانون وهو مطالبة إدارة بايدن بتقديم إستراتيجية لدعم أوكرانيا ضد الهجوم الروسي في غضون 45 يومًا من تمرير القانون.

ورغم هذا الدعم، يرى المقال أن واشنطن وحلفاءها يفتقرون لإنشاء العنصر الأساسي في التخطيط الإستراتيجي وهو تحديد الهدف بكل وضوح، في ظل الغموض وتضارب الاتجاهات اللذين يشهدهما الوضع الآن.

وتنتقد الصحيفة القادة الأوروبيين، وخاصة المستشار الألماني، أولاف شولتز، لأنه يبدو حريصًا على العمل مع روسيا، وتقديم دعم محدود لأوكرانيا.

وتقول: "مثل هؤلاء القادة يوفرون أسلحة دفاعية لأوكرانيا لكنهم يترددون عندما يتعلق الأمر بالأسلحة التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا على الرد بقوة".