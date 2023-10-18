بوتين: صواريخ أمريكا ستُطيل أمد "معاناة" أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنّ تسليم الولايات المتحدة لكييف صواريخ بعيدة المدى واستخدامها، لن يؤدّيا سوى إلى إطالة أمد "معاناة" أوكرانيا، في وقت تأمل فيه الأخيرة أن تساعدها هذه الأسلحة في تسريع هجومها المضاد الذي يواجه صعوبات.

واعتبر أنّ تسليم هذه الصواريخ، التي طالبت بها كييف على مدى أشهر، لن يغيّر أي شيء خلال الحرب، مجدِّداً تأكيده فشل الهجوم المضاد الأوكراني أمام الدفاعات الروسية.