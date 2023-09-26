قديروف "فخور" بابنه لضربه معتقلا متّهما بإحراق المصحف

ونشر الزعيم الشيشاني مقطع فيديو يظهر فيه ابنه وهو يرتدي ملابس عسكرية وينهال بالركل واللكم والضرب على شاب جالس أمامه.

وقال قديروف "أعتقد أنّ أيّ شخص ينتهك الكتب المقدّسة، بمن في ذلك أولئك الذين يحرقونها ويسيئون إلى عشرات ملايين المواطنين في بلدنا العظيم، يجب أن يعاقب بشدّة".

ووصف قديروف هؤلاء بأنّهم "ورم خبيث في الجسم يجب استئصاله".