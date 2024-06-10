أزمة "بالونات النفايات" بين الكوريتين تعود إلى الواجهة

وقال: "جيشنا لديه القدرة على الرد بقوة ساحقة على أي استفزاز من كوريا الشمالية"، وفق ما جاء عبر وكالة يونهاب.

من جانبها قالت كيم يو جونغ، شقيقة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون: "إذا قامت كوريا الجنوبية بالاستفزاز بتوزيع منشورات دعائية والبث عبر مكبرات الصوت، فسوف تشهد تحركًا مضادًا جديدًا من كوريا الشمالية"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA).

وسبق أن أرسلت مجموعة من الناشطين بكوريا الجنوبية في 13 مايو/ أيار الماضي، ما يقرب من 20 بالونًا كبيرًا تضم منشورات دعائية ضد إدارة بيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية.

وفي 29 مايو من ذات الشهر، أفادت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 150 بالونًا تضم "قمامة".

وأفادت كوريا الجنوبية في 2 يونيو/ حزيران الحالي أن كوريا الشمالية أرسلت ما يقرب من 720 بالونًا إضافيًا يضم "قمامة".

وعلق رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الاتفاق بين الكوريتين الموقَّع العام 2018 لخفض التوترات العسكرية، ردًا على إرسال كوريا الشمالية بالونات تضم "قمامة" في 4 يونيو/حزيران.