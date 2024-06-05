على غرار "كروكوس".. مدير "FBI" يحذّر من هجوم إرهابي على الولايات المتحدة

حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، من تعرض الولايات المتحدة لهجوم إرهابي مشابه لهجوم تنظيم "داعش خراسان" الذي استهدف الحفل الموسيقي في موسكو.

وقال راي خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "ما يثير القلق بشكل متزايد هو احتمال وقوع هجوم منسق هنا في الوطن، على غرار هجوم تنظيم داعش وخراسان الذي شهدناه في قاعة الحفلات الموسيقية الروسية في مارس/آذار".

وأردف راي "حتى قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول كان هناك بالفعل خطر متزايد للعنف في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين رأينا منظمات إرهابية أجنبية تدعو إلى شن هجمات على الأمريكيين وحلفائنا".

وتابع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، "بينما أنظر إلى مسيرتي المهنية في مجال إنفاذ القانون، أجد صعوبة في تحديد الوقت الذي رأيت فيه كثيرًا من التهديدات المختلفة كلها مرتفعة في الوقت نفسه".