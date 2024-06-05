على غرار "كروكوس".. مدير "FBI" يحذّر من هجوم إرهابي على الولايات المتحدة
حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، من تعرض الولايات المتحدة لهجوم إرهابي مشابه لهجوم تنظيم "داعش خراسان" الذي استهدف الحفل الموسيقي في موسكو.
وقال راي خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "ما يثير القلق بشكل متزايد هو احتمال وقوع هجوم منسق هنا في الوطن، على غرار هجوم تنظيم داعش وخراسان الذي شهدناه في قاعة الحفلات الموسيقية الروسية في مارس/آذار".
وأردف راي "حتى قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول كان هناك بالفعل خطر متزايد للعنف في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين رأينا منظمات إرهابية أجنبية تدعو إلى شن هجمات على الأمريكيين وحلفائنا".
وتابع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، "بينما أنظر إلى مسيرتي المهنية في مجال إنفاذ القانون، أجد صعوبة في تحديد الوقت الذي رأيت فيه كثيرًا من التهديدات المختلفة كلها مرتفعة في الوقت نفسه".
وسبق أن حذر راي الكونغرس من أن الولايات المتحدة مهددة بعد الأحداث التي وقعت في الخارج، وقال للجنة المخصصات بمجلس النواب: "إن قلقنا الأكثر إلحاحًا هو أن الأفراد أو الجماعات الصغيرة سوف يستمدون الإلهام من أحداث الشرق الأوسط لتنفيذ هجمات هنا في الداخل".
وكان تنظيم داعش خراسان قد تبنى الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو في 22 مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى مصرع 145 شخصًا وإصابة مئات آخرين.