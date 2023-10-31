روسيا تقبض على جنديين يشتبه بقتلهما 9 مدنيين شرق أوكرانيا

قال محققون روس في منطقة بشرق أوكرانيا، تسيطر عليها موسكو، إنهم قبضوا على جنديين للاشتباه بهما في قتل أسرة مكونة من تسعة أشخاص بينهم طفلان.

وأفاد المحققون في بيان بأن الجنديين من منطقة في أقصى شرق روسيا، وأن سبب القتل يبدو أنه يتعلق بصراع لأسباب شخصية.

وقتلت الأسرة في فولنوفاخا، وهي مدينة صناعية تقع بين دونيتسك ومليتوبول.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الجنديين استخدما أسلحة رشاشة مزودة بكاتم صوت لقتل الأسرة ليلًا، فيما قال مكتب المدعي العام الأوكراني في بيان إنه بدأ تحقيقًا بالجريمة.