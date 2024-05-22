واشنطن: روسيا تطلق سلاحًا فضائيًّا قادراً على مهاجمة أقمار صناعية

كشفت قيادة قوات الفضاء الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن روسيا أطلقت الأسبوع الماضي قمرًا صناعيًّا يعتقد مسؤولون بالمخابرات الأمريكية أنه سلاح قادر على رصد ومهاجمة أقمار صناعية أخرى.

وانطلق صاروخ سويوز الروسي من موقع بليسيتسك على بعد نحو 800 كيلومتر إلى الشمال من موسكو في الـ16 من مايو/ أيار، ونَشر في مدار أرضي منخفض ما لا يقل عن تسعة أقمار صناعية، من بينها كوزموس 2576، وهو نوع من المركبات الفضائية العسكرية "الراصدة" الروسية الذي سبق أن أدانه مسؤولون أمريكيون بالنظر لسلوكه المتهور في الفضاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة الفضاء الأمريكية في بيان لـ"رويترز": "لقد راقبنا نشاطات عديدة، وتقديراتنا تشير إلى أنه سلاح فضائي مضاد، لديه على الأرجح قدرة على مهاجمة أقمار صناعية أخرى في مدار أرضي منخفض".

وأضاف "أطلقت روسيا سلاح الفضاء المضاد هذا في نفس مدار قمر صناعي حكومي أمريكي".