مقرب من سليماني.. من هو رضا نوري المتهم بقتل أمريكي في العراق؟

كشفت شبكة "إيران إنترناشيونال"، بأن محمد رضا نوري، عضو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لقتله أمريكيًّا في العراق، كان قد اعتُقل سابقًا بتهمة التجسس في إيران.

ووفق الشبكة، فقد رفض كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران، الإثنين 10 يونيو/حزيران، الاتهامات الموجهة ضد محمد رضا نوري، مؤكدا بأن الولايات المتحدة طلبت تسليمه، لكن العراق لم يقبل هذا الطلب.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن وزير الخارجية الإيراني المكلف، علي باقري كني سيزور العراق، بهدف التفاوض لإطلاق سراح العضو في الحرس الثوري الإيراني، الذي تسميه السلطات الإيرانية "المدافع عن الضريح المقدس".

ولقيت قضية نوري تفاعلا كبيرا في إيران، حيث كان وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبد اللهيان، قال في اجتماع سابق مع عائلة نوري، إنه يسعى لإطلاق سراحه منذ فترة طويلة.

ورغم أن السلطات الإيرانية وصفت محمد رضا نوري، بـ"المستشار الإعلامي"، إلا أن شبكة "إيران إنترناشيونال" قالت إن نوري قد استخدم في السنوات الأخيرة علاقاته لإبرام عقود تجارية لشركات تابعة للحرس الثوري والنظام الإيراني في العراق، بالتعاون مع عضو في حركة النجباء، وهي ميليشيا شيعية عراقية مصنفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

قتل أمريكي

وألقي القبض على نوري في 23 مارس/آذار 2023، مع أربعة من رجال الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، بتهمة قتل مدرس أميركي يدعى ستيفن إدوارد ترويل (45 عاماً)، من ولاية تينيسي في جنوب أميركا، ويعيش في العراق مع زوجته وأولاده.