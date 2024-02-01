روسيا تراقب الوضع عن كثب بعد انسحاب 3 دول أفريقية من الإيكواس

أكدت روسيا، يوم الأربعاء، أنها تراقب عن كثب الوضع بعد انسحاب ثلاث دول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

وقالت ماريا زارخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، خلال مؤتمر صحفي: "نحن نراقب عن كثب التطورات المتعلقة بعضوية بوركينا فاسو ومالي والنيجر في إيكواس".

وأضافت: "نأمل أن يتم حل المشاكل التي نشأت في العلاقات بين أعضاء هذه الرابطة التكاملية المهمة لمنطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا ككل، على أساس حوار متساوٍ قائم على الاحترام المتبادل".

وكانت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر قد أعلنت انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

وأشارت الدول الثلاث في بيان مشترك صدر الأحد الماضي، إلى أن المجموعة "لم تساعد في مكافحة الإرهاب وفرضت عقوبات غير قانونية ضدهم".