ما قصة قانون هونغ كونغ الذي فجر غضب واشنطن؟

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عن موقفها حيال القانون الأمني الجديد الذي تبنته السلطات في هونغ كونغ، والمتعلق بحريات الأفراد ومكافحة النشاط السياسي والتمرد والانفصال، حيث أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلق بلاده العميق من القانون.

وصرح بلينكن في بيان: "ستكون لهذا القانون تأثيرات واسعة النطاق على سكان هونغ كونغ والمواطنين والشركات الأمريكية العاملة هناك، كما يهدد بتقويض حقوق وحريات الأفراد في هونغ كونغ. ويحتوي على أحكام غامضة تتعلق بالتحريض وسرقة أسرار الدولة والتعامل مع كيانات أجنبية، والتي يمكن استخدامها لقمع المعارضة".

تأثير سلبي على سمعة المدينة

وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده تشارك "المخاوف التي أعربت عنها دول أخرى حيال إمكانية تطبيق السلطات في هونغ كونغ للتشريع الجديد خارج الحدود الإقليمية، في إطار حملتها المستمرة للقمع العابر للحدود الوطنية، وندين الجهود المبذولة لترويع ومضايقة المواطنين والمقيمين الأمريكيين، وتقييد حرية التعبير".

وأشار إلى أن تنفيذ القانون الجديد وأحكامه الغامضة قد يؤدي إلى انتهاك التزام الصين الشعبية بالحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وتقويض إطار "دولة واحدة ونظامان"، وتأثير سلبي على سمعة المدينة كمركز تجاري عالمي.

وأضاف قائلاً: "نحن نلتزم بقوة بالدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وسنستمر في دعم شركائنا الدوليين والشعب في هونغ كونغ".

ورفضت الصين الانتقادات الدولية لقانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ؛ والذي اعتبرته دول غربية أنه سيؤدي إلى تقليص الحريات في المركز المالي هناك.

مكافحة النشاط السياسي

وأقر المجلس التشريعي في هونغ كونغ القانون بالإجماع، يوم الثلاثاء، ما يعزز سلطات الحكومة الصينية في المدينة، ويزيد من قدرتها على مكافحة النشاط السياسي والتمرد والانفصال. وتعتبر الولايات المتحدة ودول أخرى هذا القانون تهديدًا للحريات الأساسية والديمقراطية في هونغ كونغ، وأنه ينتهك التزام الصين بالحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي في المدينة.

وتعمل الولايات المتحدة ودول أخرى على زيادة الضغط الدولي على الصين للتراجع عن هذا القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هونغ كونغ. وتهدف هذه الجهود إلى حماية المواطنين والمقيمين في هونغ كونغ، والحفاظ على مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة والمال.