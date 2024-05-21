بسبب نتنياهو.. أمريكا تهدد بفرض عقوبات على "الجنائية الدولية"

وبحسب ما أفادت مصادر من الحزب الجمهوري موقع "أكسيوس"، فإن من المتوقع أن يأتي التصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقدم النائب الجمهوري عن تكساس، شيب روي، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع مواطنين أمريكيين أو حلفائهم.

ويحظى المشروع بدعم ما يقرب من عشرين جمهوريًّا، بما في ذلك النائبة إليس ستيفانيك، وهي جمهورية من نيويورك، رئيسة مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب، وفقًا للمصدر ذاته.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين".

وسعى خان في القرار نفسه إلى اعتقال شخصيات بارزة في حماس، بمن في ذلك زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.