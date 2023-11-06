حالة ذعر جراء هجوم لانفصاليين في الكاميرون
حالة ذعر جراء هجوم لانفصاليين في الكاميرونأرشيفية - رويترز

20 قتيلًا على الأقل إثر هجوم لانفصاليين في الكاميرون

قتِل عشرون شخصًا على الأقل بينهم نساء وأطفال، الاثنين، في هجوم شنَّه انفصاليون ناطقون بالإنجليزية في غرب الكاميرون حيث يتواجه هؤلاء المتمردون والجيش منذ سبع سنوات على ما أفاد مسؤولون أمنيون والسلطات المحلية.

ووقع الهجوم ليلًا في بلدة إيغبيكاو في المنطقة الجنوبية الغربية. وأفاد مسؤول كبير في إدارة المنطقة "أوقع الهجوم نحو عشرين قتيلًا من نساء ورجال وأطفال، فيما أصيب عشرة أشخاص بجروح خطرة وأدخلوا المستشفى".

وأكد الهجوم والحصيلة الموقتة مسؤول في القوى الأمنية فضلًا عن مسؤول في هيئة حكومية.

حالة ذعر جراء هجوم لانفصاليين في الكاميرون
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الكاميرون

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