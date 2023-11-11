ماكرون يدعو إسرائيل إلى "وقف القصف الذي يقتل مدنيين" في غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى "وقف القصف الذي يقتل مدنيين" في غزة. وقال ماكرون في مقابلة مع "بي بي سي" بثت مساء الجمعة: "نحن نشاطر (إسرائيل) وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب" لكن "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون".

وأضاف "هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل" و"لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحض إسرائيل على التوقف".

قتل أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال حسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حركة حماس الجمعة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب الناجمة عن الهجوم الذي شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.