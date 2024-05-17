كييف: صواريخ كوريا الشمالية فاشلة وتنفجر في الهواء

قالت السلطات الأوكرانية، إن صواريخ بالستية طوّرتها كوريا الشمالية، انفجرت في السماء دون الوصول لأهدافها في أوكرانيا، بعد أن أطلقتها روسيا.

ووفق المجلة، "أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، الأسبوع الماضي، أن السلطات الأوكرانية انتشلت وحللت حطام 21 من حوالي 50 صاروخاً كورياً شمالياً أطلقت بين أواخر ديسمبر/كانون الأول 2023 وفبراير/شباط 2024".

وأضاف أن "نتائج الفحص، كشفت أن حوالي 50% من الصواريخ فشلت في الوصول إلى أهدافها المقصودة".

ولفت إلى أن هذه الصواريخ، "فقدت مساراتها وانفجرت في الهواء".

وفي فبراير/شباط الماضي، قال المدعي العام الأوكراني، إن "من بين 24 صاروخا أطلقت على بلاده، كانت هناك ضربتان دقيقتان نسبيا، أصابتا مصفاة كريمنشوك لتكرير النفط ومباني تابعة لمطار كاناتوف".

وذكر أن باقي الصواريخ إما انفجرت في الهواء أو أصابت مناطق سكنية في خاركيف.