المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نمر بظروف صعبة ومعقدة

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، اليوم الأحد، إن بلاده تعيش ظروفاً صعبة ومعقدة في ظل عدم الوصول إلى أي معلومات بشأن مروحية رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.

وأضاف جهرمي في تصريح نشره التلفزيون الإيراني "من حق الشعب ووسائل الإعلام معرفة آخر الأخبار والتقارير حول حادثة مروحية الرئيس الايراني، لكن نظرا لظروف مكان الحادث وسوء الأحوال الجوية، يمكننا القول انه لايوجد أي خبر جديد".

وتعرَّضت الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ومسؤولين، من بينهم وزير الخارجية أمير حسين عبداللهيان، لحادث يُرجّّح أنه تسبب بتحطمها في منطقة تمتاز بتضاريسها الصعبة في محافظة أذربيجان الشرقية، بينما كانت في طريق العودة من زيارة رسمية للمحافظة.

وفور وقوع الحادث، تحدثت السلطات عن ظروف جوية صعبة، وضباب شديد، تسببت بالحادث، بعيدًا عن توجيه أي اتهام أو حتى احتمال وقوع خطأ بشري تسبب بالحادث.