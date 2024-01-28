البيت الأبيض: لا تغيير في السياسة تجاه إسرائيل

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إنه ليس هناك تغيير في السياسة تجاه إسرائيل بعد أن ذكرت شبكة "إن.بي.سي" نيوز، أن الولايات المتحدة تدرس استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل، كوسيلة ضغط لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتقليص هجومها العسكري في غزة.

جاء ذلك، بعدما قال مسؤولون أمريكيون، إن الإدارة تناقش وقف أو إبطاء شحنات أسلحة لإسرائيل للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لفتح ممرات إنسانية في قطاع غزة، وتقديم مزيد من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

وأوضح المسؤولون، أنه بتوجيه من البيت الأبيض، يقوم البنتاغون بمراجعة الأسلحة التي طلبتها إسرائيل التي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط، لكنهم أشاروا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد.

وتأتي هذه الجهود بعد أسابيع من فشل الرئيس جو بايدن وفريق الأمن القومي التابع له، في إقناع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، بتغيير التكتيكات بشكل كبير في غزة، واتخاذ المزيد من الخطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.