انقسام في المواقف بين أمريكا وقوى أوروبية بشأن التصعيد مع إيران

يسيطر الانقسام على مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية الكبرى، إزاء التصعيد مع إيران، حيث تعارض واشنطن ذلك فيما تدفع لندن وباريس وبرلين باتجاهه.

وتصاعد ذلك الانقسام بعد توزيع بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار ضد إيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، وفق ما نقلته "رويترز" عن دبلوماسيين.

وكشفت الدول الأوروبية الثلاثة أنها عازمة على الدفع بمشروع القرار رغم معارضة حليفتها الولايات المتحدة.

وتبدي واشنطن قلقها من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى المخاطرة بمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال مسؤول أوروبي كبير: "نضغط على الأمريكيين، لكنهم ما زالوا متمسكين بفكرة عدم التصعيد مع إيران... لم يحقق ذلك شيئا ونرى أننا بحاجة إلى إظهار الحزم حاليا"

وتستاء طهران من مثل هذه القرارات وعادة ما ترد بتكثيف أنشطتها.