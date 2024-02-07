بوريل يختبئ بملجأ في كييف إثر هجوم روسي (صورة)

وكان بوريل قد وصل إلى كييف، يوم أمس الثلاثاء، في زيارة هي الرابعة له منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضحت خدمة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن زيارة بوريل لأوكرانيا ستستمر لمدة يومين، 6 و 7 فبراير/ شباط الجاري.

وصباح اليوم الأربعاء، هاجمت روسيا أوكرانيا بالصواريخ بشكل كثيف، حيث طال القصف كييف ومنطقة كييف، ووقعت انفجارات في خاركيف ودروهوبيتش في منطقة لفيف ومنطقة تشيركاسي، فيما تسبب القصف بخسائر مادية وإصابات بشرية في ميكولايف، رغم تصدي قوات الدفاع الجوي الأوكرانية للهجوم الروسي.

وضربت روسيا أوكرانيا بـ 64 صاروخًا من مختلف الأنواع وطائرات انتحارية مسيرة، دمر الدفاع الجوي 44 هدفًا منها.