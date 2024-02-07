بوريل يختبئ بملجأ في كييف إثر هجوم روسي (صورة)
اضطر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى الاختباء صباح اليوم الأربعاء، في ملجأ بسبب هجوم صاروخي ضخم شنته القوات الروسية على العاصمة الأوكرانية.
وكتب بوريل عبر حسابه على منصة "إكس": "أبدأ صباحي في أحد الملاجئ، مع انطلاق صفارات الإنذار في كييف محذرة من غارات جوية.. هذا هو الواقع اليومي للشعب الأوكراني الشجاع منذ أن بدأت روسيا عدوانها غير القانوني".
وأضاف بوريل صورة من الملجأ إلى منشوره.
وكان بوريل قد وصل إلى كييف، يوم أمس الثلاثاء، في زيارة هي الرابعة له منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأوضحت خدمة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن زيارة بوريل لأوكرانيا ستستمر لمدة يومين، 6 و 7 فبراير/ شباط الجاري.
وصباح اليوم الأربعاء، هاجمت روسيا أوكرانيا بالصواريخ بشكل كثيف، حيث طال القصف كييف ومنطقة كييف، ووقعت انفجارات في خاركيف ودروهوبيتش في منطقة لفيف ومنطقة تشيركاسي، فيما تسبب القصف بخسائر مادية وإصابات بشرية في ميكولايف، رغم تصدي قوات الدفاع الجوي الأوكرانية للهجوم الروسي.
وضربت روسيا أوكرانيا بـ 64 صاروخًا من مختلف الأنواع وطائرات انتحارية مسيرة، دمر الدفاع الجوي 44 هدفًا منها.