إيطاليا.. ترشح معظم زعماء الأحزاب للانتخابات الأوروبية

تدخل إيطاليا، اليوم السبت، سباق انتخابات البرلمان الأوروبي، ويتوجه 47 مليون ناخب إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب ممثليهم، إذ يترشح معظم زعماء الأحزاب السياسية لهذا الاستحقاق.

وتُفتح مكاتب الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت غرينيتش، وتتواصل عملية التصويت غدا الأحد. وتمثل إيطاليا القوة الثالثة في البرلمان الأوروبي، بـ 76 مقعدا، بعد ألمانيا (96 مقعدا)، وفرنسا (81).

واللافت في قائمة المرشحين لهذه الانتخابات نزول الأغلبية الحاكمة بكامل ثقلها لهذا الموعد، ما أثار جدلا وانتقادات من جانب المعارضة، إضافة إلى معظم زعماء الأحزاب.

وتطرح رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني نفسها مرشحة بارزة عن حزبها "أخوة إيطاليا" في جميع الدوائر الانتخابية الخمس: شمال غرب وشمال شرق ووسط إيطاليا وجنوب إيطاليا والجزر.

وسيكون وزير الخارجية أنطونيو تاياني، وأمين عام حزب "فورزا إيطاليا"، على رأس قائمة حزبه في أربع من الدوائر الانتخابية الخمس، وكذلك زعيم حزب "العمل" كارلو كاليندا.

وتخوض سكرتيرة الحزب الديمقراطي، إيلي شلاين، بعد جدل داخل الحزب، السباق في دائرتين انتخابيتين فقط، وترجح استطلاعات الرأي أن تكون في مقدمة الفائزين.

ومن بين المرشحين أيضا ماتيو رينزي، زعيم حزب "إيطاليا تحيا"، الذي ينافس في ثلاث دوائر انتخابية، ولكن في المركز الأخير من قائمة حزبه التي تضم 8 مرشحين.

ويبدو جميع زعماء الأحزاب الكبرى تقريبًا حاضرين في هذه الانتخابات، باستثناء ماتيو سالفيني الذي لا يظهر في أية قائمة لحزب "الرابطة"، إذ فسح المجال للجنرال المثير للجدل روبرتو فاناتشي، الحاضر في جميع الدوائر الانتخابية.