روسيا تعلن إحباط هجوم على محطات اتصالات في سيبيريا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال شخصين في إقليم "كراسنويارسك" في "سيبيريا" كانا يخطّطان لتخريب محطات اتصالات رئيسة في مدينة "زيلينوغورسك" الروسية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان، إن "شخصين من منظمة (مواطني الاتحاد السوفيتي) المحظورة في روسيا، خطَّطا لتفجير المحطات الرئيسة لشركتي (روس تيليكوم)، و(ترانس تيليكوم) للاتصالات في مدينة زيلينوغورسك".

وأضاف الجهاز، أن "العملية كانت تهدف إلى منع وزارة الدفاع الروسية من استدعاء المواطنين الروس للخدمة العسكرية عبر تطبيق (جوست سلوغي) على الإنترنت".