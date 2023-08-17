روسيا تعلن إحباط هجوم على محطات اتصالات في سيبيريا
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال شخصين في إقليم "كراسنويارسك" في "سيبيريا" كانا يخطّطان لتخريب محطات اتصالات رئيسة في مدينة "زيلينوغورسك" الروسية.
وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان، إن "شخصين من منظمة (مواطني الاتحاد السوفيتي) المحظورة في روسيا، خطَّطا لتفجير المحطات الرئيسة لشركتي (روس تيليكوم)، و(ترانس تيليكوم) للاتصالات في مدينة زيلينوغورسك".
وأضاف الجهاز، أن "العملية كانت تهدف إلى منع وزارة الدفاع الروسية من استدعاء المواطنين الروس للخدمة العسكرية عبر تطبيق (جوست سلوغي) على الإنترنت".
وأوضح، أن المتورطَيْن بالمخطط كانا يخططان لشراء أجهزة متفجرات ومواد أخرى لتنفيذ العملية، لكن تم اعتقالهما أثناء تسلمهما المواد المتفجرة.
و"زيلينوجورسك" بلدة يقطنها ما يزيد قليلًا على 65 ألف مواطن في منطقة "كراسنويارسك" في سيبيريا.
وتمارس منذ عصر الاتحاد السوفيتي أنشطة تخصيب يورانيوم لصالح البرنامج النووي الروسي. ولا تزال بلدة مغلقة يحتاج دخولها إلى تصريح خاص.