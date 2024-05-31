استطلاع: ارتفاع عدد الضباط الإسرائيليين الراغبين بالتقاعد

أظهر استطلاع أجراه الجيش الإسرائيلي انخفاضًا كبيرًا في استعداد الضباط الدائمين للبقاء في الخدمة، بحسب موقع "i24".

وقال الموقع إن المسح الذي أجرته شعبة شؤون الموظفين في الجيش الإسرائيلي، كشف أن 42% فقط من الضباط الإسرائيليين أبدوا رغبتهم في مواصلة الخدمة، مقارنة بـ 49% في أغسطس/ آب 2023.

وأوضح الموقع أن نتيجة الاستطلاع أثارت قلق القيادة العليا في الجيش، مشيرا إلى تفاقم الأزمة لزيادة عدد الإحالات إلى دائرة التقاعد في الجيش؛ إذ إن 30% فقط من الضباط أبدوا رضاهم عن رواتبهم مقارنة بالقطاعات الأخرى في إسرائيل.