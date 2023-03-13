لماذا يعارض بايدن تصنيف مجموعة فاغنر "منظمة إرهابية"؟

وسبق أن انتقد الكونغرس إدارة بايدن باعتبارها تسير ببطء في دعمها لأوكرانيا، بينما تقول الإدارة إنها تدير عملية الدعم بشكل دقيق للحيلولة دون حدوث أي انتكاسات محتملة، بحسب تقرير لصحيفة "The Hill".

وانتقد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جين شاهين، طريقة الدعم التي تقدمها الإدارة الأمريكية للأوكرانيين، مشيرا إلى أنه كان قد دعا في 2014 لدعم أوكرانيا بأسلحة فتاكة تحسبا لوقوع الغزو.

شاهين هو الراعي، إلى جانب ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين، لتشريع يسمى قانون محاسبة "المرتزقة الروس" (HARM) ، والذي من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على تصنيف فاغنر "منظمة إرهابية أجنبية".

يقول مؤيدو تصنيف FTO إنه يفرض تكاليف أكبر بكثير على شركة فاغنر مقارنة بعلامتها الحالية كمنظمة إجرامية عابرة للحدود.