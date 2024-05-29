بوليتيكو: "الذعر" يهيمن على الديمقراطيين وسط مؤشرات متزايدة على تقدم ترامب

قال موقع "بوليتيكو"، إن هناك مؤشرات متزايدة تظهر تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن، ما يثير حالة من "الذعر" وسط الدمقراطيين.

وأضاف الموقع في تقرير له، إن المسؤولين في الحزب الديمقراطي يعيشون حالة ذعر حقيقية، من احتمالية خسارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات المقبلة أمام خصمه ترامب، بحسب 12 من قادة الحزب والناشطين.

وقال أحد الناشطين المقربين من البيت الأبيض، في إشارة إلى بايدن "لا أحد يرده".

وأضاف "أنت لا تريد أن تكون ذلك الرجل الذي يقول علنًا إن الحملة الانتخابية سيئة، أو إن بايدن يرتكب أخطاء"، مشيرا إلى أن استطلاعات بايدن الضعيفة للغاية ومخاطر الانتخابات "تخلق حالة من الذعر".