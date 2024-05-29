بوليتيكو: "الذعر" يهيمن على الديمقراطيين وسط مؤشرات متزايدة على تقدم ترامب
قال موقع "بوليتيكو"، إن هناك مؤشرات متزايدة تظهر تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن، ما يثير حالة من "الذعر" وسط الدمقراطيين.
وأضاف الموقع في تقرير له، إن المسؤولين في الحزب الديمقراطي يعيشون حالة ذعر حقيقية، من احتمالية خسارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات المقبلة أمام خصمه ترامب، بحسب 12 من قادة الحزب والناشطين.
وقال أحد الناشطين المقربين من البيت الأبيض، في إشارة إلى بايدن "لا أحد يرده".
وأضاف "أنت لا تريد أن تكون ذلك الرجل الذي يقول علنًا إن الحملة الانتخابية سيئة، أو إن بايدن يرتكب أخطاء"، مشيرا إلى أن استطلاعات بايدن الضعيفة للغاية ومخاطر الانتخابات "تخلق حالة من الذعر".
ويشير الموقع إلى حالة من القلق انتشرت في الأيام الأخيرة عندما كان ترامب يتجول في بعض المناطق الأكثر ليبرالية في البلاد، بما في ذلك نيوجيرسي ونيويورك، لجذب الناخبين من ذوي الأصول الأسبانية والسود، إذ كان يتباهى، على نحو غير محتمل، بأنه سيفوز في تلك المناطق.
وعلى الرغم من تأخره لفترة طويلة عن بايدن من حيث الأموال النقدية المتوفرة، لكن "بوليتيكو" أشار إلى أن ترامب جمع أمولًا تتجاوز ما جمعه الرئيس بمقدار 25 مليون دولار الشهر الماضي.
وبحسب الموقع فإن أحد كبار المانحين للحزب الديمقراطي قدم قائمة تضمنت 20 سببا قد تتسبب بخسارة بايدن، من بينها تقدمه في السن، والهجرة، والتضخم، وعدم شعبية نائبة الرئيس كامالا هاريس.
كما انتقد مستشارو بايدن فريق الرئيس، إذ لم يقدموا أي إشارة إلى أن محاكمة ترامب ستؤثر عليه، وقالوا إن ترامب سيدافع عن حقوق الإجهاض، ومهاجمة الديمقراطية.